В Греции ношение маски вновь стало обязательным в супермаркетах для покупателей и сотрудников, соответствующее постановление нескольких министерств опубликовано в субботу в правительственном вестнике.

Решение принято по предложению комиссию по защите общественного здоровья от распространения коронавируса COVID-19.

На физических лиц, которые не соблюдают требования, за каждое нарушение налагается штраф в 150 евро, говорится в документе.

Решение действует с 18 июля до 26 июля 2020 года.

Постановление также требует от владельцев магазинов и предприятий соблюдать все установленные ранее санитарные требования, в том числе дистанцию.

В Греции в последние недели после открытия границ для туристов отмечается рост инфицированных COVID-19, хотя и незначительный. Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, открытие границ Греции до сих пор не оказало значительного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране, однако есть небольшой рост числа ежедневных случаев инфицирования коронавирусом. По данным еженедельных наблюдений, за последнюю неделю среднее количество выросло до 35 случаев в день с 25. За первые 15 дней июля было выявлено 449 случаев заражения, при этом был всего один умерший от коронавируса. Значительное количество случаев инфицирования были «завозными».

В Греции с начала пандемии выявлены 3964 случая инфицирования, умерли 194 человека.

Снятие ограничений в Греции началось с 4 мая, в начале июле были отменены почти все меры, за исключением запрета на проведение мероприятий с большим числом участников.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.