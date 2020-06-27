В Греции за минувшие сутки выявлены 23 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3366 случаев COVID-19, сообщила в субботу Национальная организация общественного здравоохранения.

Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.