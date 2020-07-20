В Греции за минувшие сутки выявлены 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4012 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 195 человек.