В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования коронавирусом, 13 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3939 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 14 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 123 человека, говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.

В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.