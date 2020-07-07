В Греции за последние сутки выявлены 27 новых случаев инфицирования коронавирусом, 14 из них — при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3589 человек.

За последние сутки от коронавируса умер один человек, общее число умерших в Греции от COVID-19 достигло 193 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии был выписан 121 человек, говорится в сообщении.

После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Накануне зафиксировали 43 новых случая, 36 из них на границе. Сообщается, что 20 инфицированных приехали из Сербии.

Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.