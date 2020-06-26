В Греции за минувшие сутки выявлены 22 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3343 случая COVID-19, сообщила в пятницу Национальная организация общественного здравоохранения.

Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.