Тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за минувшие сутки, всего в стране подтвержден 3321 случай COVID-19, сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения.

За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.