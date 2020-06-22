В Греции за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3287 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в понедельник.

За последние сутки нет умерших от коронавируса. Ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 118 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.