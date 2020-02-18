На заседании, запланированном на вторник, 18 февраля, Госдума заслушает в первом чтении законопроект, предписывающий всем сайтам-агрегаторам России принимать национальную платежную карту «Мир». При этом нижняя граница годовой выручки, при которой как собственники агрегаторов, так и другие продавцы должны будут применять карты «Мир», постепенно понижается, сообщает 18 февраля «Интерфакс».

Законопроект был представлен правительством на рассмотрение Госдумы в конце 2019 года. В соответствии с действующими нормами, продавец в РФ обязан предоставить потребителю возможность оплаты товаров, услуг и иных видов работ посредством национальных платежных инструментов или наличного расчета на усмотрение покупателя. Данная обязанность затрагивает всех продавцов, чья выручка за предшествующий год превышает 40 млн рублей.

В законопроекте указано, что принимать к оплате карту «Мир» должны не только непосредственно продавцы, но и агрегаторы, предоставляющие платформы продавцам. Определение «владелец агрегатора» было введено Госдумой в российское законодательство с июля 2018 года.

Единовременно для каждого участника рынка закрепляется поэтапное снижение объема годовой выручки, по достижении которой установлено принимать к оплате карту «Мир» — 40 млн рублей. С 1 сентября 2020 года этот порог намечено снизить до 30 млн рублей, с 1 января 2021 года — до 20 млн рублей.

11 февраля сообщалось, что студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие льготники смогут оплатить проезд с учетом льгот обычной банковской картой. Функцию планируют внедрить Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Функцию оплаты льготного проезда с помощью обычной банковской карты можно реализовать только на национальном «пластике» — поправки в закон, закрепляющие это правило, вступили в силу с 30 января 2020-го. В Национальной системе платежных карт работают над платформой, позволяющей оплачивать картой «Мир» проезд в любом российском регионе.