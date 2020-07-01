Новый закон о национальной безопасности станет сдерживающим фактором для иностранных элементов, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник одобрил этот закон, он вступил в силу в этот же день. Закон о защите национальной безопасности Гонконга предусматривает от трех лет до пожизненного заключения за сговор с иностранными государствами или зарубежными организациями с целью подрыва национальной безопасности.

«Этот закон станет «дамокловым мечом», который будет висеть над небольшой группой, ставящей под угрозу национальную безопасность, и станет тормозом для иностранных элементов, которые вмешиваются в дела Гонконга», — заявил на брифинге Чжан Сяомин.

Он отметил, что с учетом нынешней ситуации в Гонконге, если те, кто ставит под угрозу авторитет центрального правительства и подрывает стабильность, получат свободу действий, то это превратит Гонконг в трамплин для подрыва государственной власти. «Гонконг будет проигравшей стороной. В этом нет сомнений. Механизм «одна страна – две системы» будет подорван, также как и стабильность, процветание и благосостояние жителей Гонконга», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что закон будет в полной мере защищать права и свободы жителей Гонконга.