В Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, сообщается на сайте нижней палаты парламента 15 июня.

Документ предусматривает запрет блокировки ресурса, поскольку он нужен для информирования населения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Депутаты считают, что использование мессенджера в России является законным, а его дальнейшее блокирование — нецелесообразным.

Авторы законопроекта — депутаты от партии «Справедливая Россия» — отметили, что «множество российских государственных органов, таких как Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети».

При введении режима повышенной готовности в стране, Telegram выполняет «социальную функцию», отмечается в документе. Через данный сервис граждане России получают информацию о «первостепенной и главной проблеме, с которой столкнулись все страны мира, — о коронавирусной инфекции COVID-19», в частности о государственных мерах по борьбе с пандемией.

Депутаты призывают не блокировать те инфоресурсы, которыми пользуются органы государственной власти для информирования населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин признавал, что «полная блокировка Telegram в России не представляется возможной». Помимо этого чиновник указывал на то, что решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на его использование.

В конце апреля депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин уже предлагали разблокировать Telegram. Однако в Минкомсвязи не поддержали инициативу депутатов. Как сообщал один из основателей Telegram Павел Дуров, в России 30 млн человек пользуются мессенджером.