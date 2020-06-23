Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).

Как сообщает портал Znak, авторы законопроекта считают, что практика итоговой аттестации школьников по результатам ЕГЭ на протяжении последних десяти лет вызвала снижение общего уровня подготовки обучающихся. Кроме того, российские школьники стали выступать хуже на международных олимпиадах и конкурсах. Помимо этого, ЕГЭ ведёт к стандартизированности мышления и сосредоточенности на узкопрофильном образовании.

Депутаты предлагают вернуть традиционные государственные выпускные экзамены по основной школьной программе, оставив ЕГЭ как один из вариантов для зачисления в вузы, уже после получения аттестата.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24 и 25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст ЕГЭ в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.