Депутат Андрей Барышев («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. Документ был размещен в базе законопроектов Госдумы.

Барышев предложил отменить главу 28 Налогового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо, передает ТАСС.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорится в записке.

Барышев также отметил, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий часть населения значительно меньше использует личные транспортные средства.

«С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — считает Барышев.

Напомним, сейчас транспортный налог зависит прежде всего от мощности автомобиля в лошадиных силах. Для расчета налога этот показатель умножается на ставку за одну лошадиную силу. При этом для более мощных машин действуют повышенные ставки.

В декабре прошлого года Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, который был внесен депутатами от «Справедливой России». Как заявлял ранее глава партии Сергей Миронов, законопроект был разработан, поскольку транспортный налог в существующем виде давно себя изжил. По словам Миронова, он не позволяет реализовать принцип «платит тот, кто едет» и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, «кто эксплуатирует своего железного коня, что называется, в хвост и в гриву». Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, и затраты на его администрирование высоки.

Депутаты и чиновники инициативу Миронова и его однопартийцев не поддержали. Так, в комитете Госдумы по бюджету и налогам отмечали, что в материалах к законопроекту отсутствует перечень источников компенсации выпадающих доходов, без которой полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность. В Счетной палате РФ опровергали данные Миронова о собираемости транспортного налога — по информации ведомства, на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%.

В феврале этого года заместитель главы Минпромторга Александр Морозов предложил увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже с 2021 года. В пресс-службе Минпромторга потом уточнили, что это предложение касается коммерческого транспорта.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — заявили в ведомстве.