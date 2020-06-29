На прошлой неделе группой депутатов фракции «Справедливая Россия» подан на рассмотрение долгожданный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ в части изменения формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», который направлен на отмену Единого государственного экзамена и замену его на государственные выпускные экзамены (ГВЭ).

В пояснительной записке авторы законопроекта С. М. Миронов, О. Н. Епифанова, М. В. Емельянов, Ф. С. Тумусов, В. К. Гартунг, О. А. Нилов, И. А. Ананских, О. В. Шеин акцентируют внимание на том, что в результате многолетнего применения ЕГЭ общий уровень подготовки школьников значительно снизился. Об этом красноречиво свидетельствуют и всё более ухудшающиеся результаты международных олимпиад и конкурсов. Вся система поступления в высшее учебное заведение по результатам сдачи ЕГЭ приводит к тому, что в течение нескольких лет обучения школьники усердно занимаются по двум-трём профильным дисциплинам, по прочим же предметам налицо сильное падение знаний. Следовательно, ни о каком гармоничном образовании и развитии личности не может идти и речи при таком подходе к обучению.

Депутаты предлагают децентрализовать выпускную аттестацию школьников путём восстановления традиционных государственных выпускных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным. В качестве ВГЭ по русскому языку предлагается сделать итоговое сочинение, предоставив школам право оценивать его самостоятельно, а ВГЭ по математике проводить в виде выпускной контрольной работы нескольких уровней сложности на основе материала программы 10−11 классов.

Однако законопроектом предусматривается, что ЕГЭ будет отменён только для итоговой аттестации школьников. В качестве вступительных экзаменов в вузы предлагается оставить ЕГЭ, который может быть сдан только после получения итогового аттестата о школьном образовании. Тем не менее, авторы законопроекта предлагают наравне со вступительным ЕГЭ признать в качестве испытания абитуриентов и вступительный экзамен (ВЭ) в вуз. Такие правила позволят некоторым региональным вузам принимать студентов, не дожидаясь улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

По сути, законопроект возвращает нас к системе оценки знаний школьников и абитуриентов, применяемой до того, как на российском образовательном поле появился единый государственный экзамен, одной из целей которого была война с коррупцией при приеме студентов на бюджетные места в высшие учебные заведения. Однако, частично вылечив одну головную боль, сторонники ЕГЭ породили другую, более серьёзную и угрожающую национальной безопасности страны — стремительное снижение уровня знаний и мотиваций к учёбе. Параллельно шла коммерциализация высшего образования: оптимизация вузов, сокращение бюджетных мест, финансирование университетов на основе наукометрических показателей. В итоге мы получили систему, при которой больше шансов на получение качественного высшего образования имеют дети из малочисленных обеспеченных семей, а не талантливые и трудолюбивые школьники.

Таким образом, непонятно, какие задачи в перспективе будет решать замена ЕГЭ на ВГЭ и ВЭ при условии грядущей реформы всего высшего образования, доступ к которому будет перекрыт высокой платой за обучение.