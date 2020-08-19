Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило Mpravda.com, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.

«В данном конкретном случае, уверен, Россия даст адекватный ответ на принципах взаимности. Безусловно, все это не способствует улучшению российско-норвежских отношений, создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия. Остается только сожалеть», — сказал Слуцкий журналистам.

Решение о высылке российского дипломата из Норвегии — продолжение череды скандалов, все это может быть следствием общей русофобской истерии, культивируемой на Западе, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Решение о высылке российского дипломата из Норвегии стало продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран. Везде один и тот же почерк — бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон-грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе», — сказал Слуцкий.