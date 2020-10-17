Работа онлайн стала испытанием не только для сотрудников компаний, но и для законодателей, ведь дистанционка не имеет прописанных правил. В Госдуме решили узаконить удаленку. Изменения в Трудовой Кодекс России изучила корреспондент №МИР 24» Елена Ширяева.

Черное море, пляж, лежак — это рабочее место Ильи Шишкова. В Сочи переехал год назад. Компания «Яндекс» перевела часть сотрудников на удаленку. Теперь переговоры с клиентами и совещания с руководством проходят на берегу. Шум воды не отвлекает.

«У нас главное — это показать результат, чтобы и сотрудник был на связи с 12 до 6 вечера!» — сказал разработчик в компании «Яндекс» Илья Шишков.

Скоро трудиться «вне офиса» можно будет где угодно. Главное — наличие интернета. Права и обязанности удаленщиков впервые узаконят. Сотрудник вправе выбрать три режима удаленки: временная, постоянная, или совмещать дом и офис. Изменения в Трудовой Кодекс сейчас рассматривают в Госдуме.

«Могут ли работника принудить? Нет, есть случаи, когда все предприятие переводиться на удаленку, например, пандемия или катастрофа. Если у человека нет условий для удаленки на дому, он может взять отпуск без оплаты или уволиться», — сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Удаленщикам, как и офисным сотрудникам, необходимо соблюдать график работы: быть онлайн 24 часа в сутки не надо, но, если работник не вышел на связь в течение дня, с ним могут законно попрощаться.

«Санкции для нарушителей дисциплины на удаленной работе такие же, как и для сотрудников в офисе. У них такая же продолжительность рабочего дня и такая же зарплата. Уменьшения зарплаты не будет», — добавил Михаил Тарасенко.

На удаленке есть свои привилегии. Быть подшофе на рабочем месте закон не запрещает. Проверить состояние сотрудника «вне офиса» начальство не может, но депутат Геннадий Онищенко уверен, что к работникам, чей язык заплетается, должна выезжать специальная комиссия.

«Нахожусь на рабочем месте, пусть даже и удаленном, в нетрезвом виде, значит, я должен нести за это ответственность. Я могу травмироваться, кто будет платить мне больничный? К тому же, находясь в алкогольном опьянении, он не может выполнять тот объем работы, за который ему платят», — сказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Александра в таком случае давно бы уволили. Он почти всегда в легком алкогольном опьянении. Работа обязывает. Обучает дегустации вин онлайн. Александр уверен, что сомелье, дегустаторов, барменов увольнять или штрафовать за нетрезвый вид на работе нельзя. Даже на удаленке. В новом законе для них должны сделать исключение.

«Осуществляется человеческий контроль, как он общается, как себя ведет. Как преподаватель я могу еще сплевывать образцы вина, но сомелье не может это сделать с гостем. Тут надо быть готовым к тому, что люди могут находиться в допустимом алкогольном опьянении», — сказал преподаватель по дегустации вин Александр Рассадкин.

В новом законопроекте пока не все ясно, есть о чем подумать: об охране труда, производственных травмах, компенсациях за интернет. Уже внесено 70 поправок. Парламентарии обещали их учесть и принять закон до конца года, тогда с начала следующего он вступит в силу.