Михаил Алаеддин. «Группа дружбы с Россией» продолжит работу и с новым составом Народного совета Сирии в ранее установленных направлениях. Новый парламент САР способен работать ради перемен к лучшему вопреки тяжелым экономическим условиям, заявил Mpravda.com координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

Выборы в народный совет Сирии пройдут 19 июля. Руководство страны было вынуждено перенести их с апреля в связи с пандемией коронавируса. Всего в избирательной гонке будут участвовать более 1,6 тысячи кандидатов.

«Думаю, мы продолжим активно работать с «Группой дружбы с Россией» в новом составе Народного совета Сирии, в том числе и по передаче российского опыта преодоления последствий конфликтов и построения гражданского общества. Эти выборы проходят в непростых условиях», — сказал Саблин.

Депутат РФ отметил, что в Сирии трудная экономическая ситуация, США ввели новые санкции. «При этом среди кандидатов много новых лиц, много молодых людей, тех, кто защищал свою страну с оружием в руках. Пусть они работают для перемен к лучшему, которых желают Сирии все ее друзья в России», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население «последнего куска хлеба», используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.