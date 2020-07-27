Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить высказывания экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего создать для России проблемы из-за Крыма.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что «надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

«Я направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ с предложением дать правовую оценку данному высказыванию и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.», — написал Швыткин в Facebook, отметив, что возмущен позицией бывшего министра.

Копию документа депутат также опубликован на своей странице в соцсети.

«Прошу вас в рамках своей компетенции дать правовую оценку и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.», — говорится в документе.