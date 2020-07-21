Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление историка об «украинском происхождении» богов и его книгу, сравнил ее с документацией «сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных».

Ранее историк Сергей Поддубный заявил об «украинском происхождении» богов и пророков. Цитаты из его книги «Славные предки украинцев» опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook. В аннотации к изданию говорится, что это не украинцы молятся чужим богам и святым, а, напротив, упомянутыми в древних текстах «богами и пророками были предки украинцев».

«Докладная киевского историка больше похожа на документацию сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных, представляющих опасность для общества. Мы очень уважаем украинский народ и культуру, но будем объективны: 300 тысяч лет назад люди в лучшем случае палки обтесывали и кидали ими в зверей», — заявил Mpravda.com Бальбек.

Он выразил мнение, что о зачатках культуры даже и мыслей не возникало.

«Ну а насчет «богов и пророков» — так в любой психиатрической клинике есть полный набор «святых», «праведников» и «великих мыслителей». Может быть, этот ученый, пользуясь майдановской революцией, сумел улизнуть на волю, а теперь пишет главный «труд» всей жизни? А те, кто его поддерживает в этом творчестве и публикует, были его соседями по палате и благодарными слушателями заодно? Другого объективного объяснения я найти не могу», — заключил парламентарий.