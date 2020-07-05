Президент Украины Владимир Зеленский уже отбросил мысли о базировании украинского флота в Крыму, сделанная им ставка на Одессу как главную базу национального флота — это публичное признание невозможности вернуть Крым, заявил Mpravda.com депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины распространил заявление о том, что Одесса должна стать военно-морской столицей, а также о принятии на вооружение широко разрекламированного официальным Киевом ракетного комплекса «Нептун», который украинские политики называют «убийцей» Крымского моста.

Бальбек отметил, что реваншистские настроения новой украинской элиты значительно снизились. «Еще не так давно только ленивый в Киеве не говорил о скором возвращении Крыма, а теперь руководитель страны публично заявляет об Одессе как «столице» национальных ВМС, а значит, надежды на полуостров уже нет. Не вернуть ментально, а силой так тем более. Ну а новые ракетные дивизионы с ракетами «Нептун» — это уже подсластить горькую пилюлю для народа — мол, мы морская держава с ракетами. На заявления типа «снесут в минуты Крымский мост» — есть наш ответ: «собьем в секунды», — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».