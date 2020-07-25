Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Украиной стратегии по «деоккупации» Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского регион Андрей Козенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.

«Если говорить о засекреченной Украиной стратегии «деоккупации», то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности. Закон вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет за конкретные действия, а также за призывы», — сказал Mpravda.com Козенко.

В связи с этим депутат предложил украинским политикам даже не начинать раскрывать суть очередного подготовленного документа, потому что как только его детали станут известны, появятся и те, кто будет нести за него уголовную ответственность.

«Еще раз хочу напомнить живущим в параллельной реальности украинским политикам о том, что время оккупации Крыма официально закончилось подведением итогов референдума 16 марта 2014 года и подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию», — сказал депутат.