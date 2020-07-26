Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину — это позитивный шаг, но слова Зеленского расходятся с делом, заявил Mpravda.com первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее в воскресенье Зеленский позвонил Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00.01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.

«То, что Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину — это позитивный шаг. То, что обсудили вопросы прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо … Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского — ред.) расходятся с делом», — сказал Вололацкий.

Парламентарий подчеркнул, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в конституцию, но почти никакие этих договорённостей не исполняются.

«Не исполняются только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением … И нет никакой гарантии, что завтра кто-то не погрозит из Белого дома Зеленскому, что он неправильно делает, и он не откажется от своих слов», — сказал Водолацкий.

Парламентарий считает, что Зеленский мог позвонить Путину, чтобы снять напряжение в гражданском обществе Украины и уменьшить недовольство властью.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.