Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения кредитов. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на копию письма на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

По словам законодателя, граждане не всегда могут определить по номеру телефона, звонит ли им легальный банк или микрофинансовая организация (МФО). В результате полученными от граждан данными, в том числе номерами счетов и пластиковых карт, могут воспользоваться мошенники.

Кроме того, Сухарев считает, что данный способ привлечения клиентов может доставлять дискомфорт, например, если звонки с предложение кредита систематически поступают тем, кто в них не заинтересован.

Законодатель отметил, что банки могут пользоваться другими способами информирования граждан об услугах, например, используя рекламу на телевидении или в интернете, а также наружную рекламу и информационные стенды в офисах.

14 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер рассказал о правилах заключения успешной кредитной сделки. По его словам, положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах.