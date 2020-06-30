Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на судимость и психические отклонения, передает РИА «Новости».

По данным агентства, соответствующее обращение депутат направил в патриархию в связи с ситуацией вокруг иеромонаха Сергия (Романова).

Марченко также предложил включить в структуру синодальных учреждений РПЦ отдел по внутренним делам епархий — по примеру органов собственной безопасности МВД России.

Ранее Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.