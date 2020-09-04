День победы над Японией и окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, должен стать выходным. Так считает депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Парламентарий уже направил своё предложение на отзыв в правительство. По его словам, на данный момент 3 сентября в общественном сознании уделено слишком мало внимания.

Зайцев назвал день окончания Второй мировой войны для России «вторым Днём Победы». По мнению Зайцева, придать этой дате больше значимости поможет установление её выходным днём.

Напомним, что ещё в далёком 1945 году 3 сентября было признано государственным праздником в СССР, как День Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно стал терять актуальность.