Тема российского статуса Крыма не обсуждается, все попытки «протащить» этот вопрос на международный уровень, как это делает украинский экс-президент Леонид Кравчук, являются напрасной тратой времени, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

«Крым навсегда вернулся домой, на свою историческую родину в Россию. Тема российского статуса полуострова не подлежит обсуждению. Это не предмет для переговоров. Россия не торгует своими территориями. Все попытки протащить этот вопрос на международный уровень бессмысленны и напрасная трата времени», — сказал Mpravda.com Шеремет.

По его словам, подобными заявлениями Кравчук преследует цель добиться «личных дивидендов».

«Ничего конструктивного и созидательного в его предложениях нет. Лишь цель добиться для себя получения личных дивидендов», — подчеркнул депутат.