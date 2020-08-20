Дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев вызвал широкий общественный резонанс, нелицеприятно отозвавшись о памятнике «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Ситуацию прокомментировали в Государственной Думе.

Депутат от фракции ЛДПР Никита Березин заявил, что дизайнер имеет право высказаться по этому поводу. При этом, парламентарий назвал недопустимым и неправильным то, каким образом он это сделал. Березин напомнил об исторической ценности этого памятника и отметил, что Россия борется за их сохранение не только на территории страны, но и за ее пределами.

Он призвал быть умеренным в выражениях и уважать память погибших защитников отечества, которым посвятили культовое сооружение.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что ветеран отреагировал на слова Лебедева о памятнике «Родина-мать». Глава Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров назвал неуместными и нелепыми слова дизайнера о скульптуре.