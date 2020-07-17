Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне конфискацию Службой безопасности Украины (СБУ) медалей «75 лет Великой Победы» у делегации, возвращавшейся из России.

Ранее глава Харьковской городской организации «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» Андрей Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что СБУ в ночь на 13 июля изъяла 50 медалей у делегации, возвращавшейся из Белгородской области. По словам политика, в делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев.

По данным Лесика, Исаеву «угрожают» статьей Уголовного кодекса Украины об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики.

«Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками», — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма, преследование оставшихся в живых ветеранов — «черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ». Слуцкий назвал подобное поведение бесчеловечным, бездушным и подлым.