Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ситуацию с обнищанием и безработицей крымских татар на Украине, заявил, что они для украинских властей — не народ, а политический фактор, которым надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России.

Ранее в докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине сообщалось, что крымские татары, проживающие на территории страны, чаще рядовых украинцев сталкиваются с обнищанием и безработицей.

«Это было ожидаемо, ведь крымские татары для Украины — не народ, а лишь политический фактор, которым они надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России. А, как известно, фактор — величина непостоянная, его можно использовать в своих целях и если что-то не получится — то просто отбросить в сторону. Вот и оказалось, что те крымские татары, которые поверили посулам Киева, оказались не просто обмануты, а выброшены на обочину, и теперь, что называется, ни в Крым, ни в Рим — без гражданства нигде не ждут», — сказал Бальбек Mpravda.com.

Депутат также заявил, что обнищание крымско-татарского населения на территории Украины Киев вновь попытается раздуть якобы как следствие российской политики.

«Но, как говорится, и тут карта бита: те, кто остался на российском полуострове (а это абсолютное большинство крымских татар) даже не думают о переезде на Украину — и это лучший показатель нашей внутренней политики», — добавил Бальбек.