Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.

«Что касается его (Лукашенко – Прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было», — заявил парламентарий.

Калашников подчеркнул, что было лишь «голословное заявление» Лукашенко, что группа лиц послана для дестабилизации обстановки.

Россия, отметил парламентарий, не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

«Пожар до Владивостока»

Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия боится «потерять» Белоруссию, так как у Москвы, по его мнению, не осталось по-настоящему близких союзников.

При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить «против кого-то», а Россия останется партнером Белоруссии.

Бегать и ловить в лесах

Говоря о ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их якобы целенаправленно отправили в Белоруссию. «Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. <…> Команда была — ждать», — заявил он.

По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, «который переброшен на юг». «Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах», — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.

Ранее в Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.

Кремль надеется, что задержанных отпустят в ближайшее время.