Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые, среди прочего, направлены против проекта «Северный поток — 2», назрело давно.

По мнению парламентария, европейские чиновники боялись принять это решение из-за опасений за собственную карьеру.

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — приводит его слова телеканал.

Гутенев добавил, что подобный шаг можно считать консолидацией европейских политических и экономических интересов, которая поспособствует восстановлению международного права. Это, считает депутат, поможет реализации энергетических проектов.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих государств.

Санкции против «Северного потока — 2»

США выступают против проекта «Северный поток —2», поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива, Германия и Австрия. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В «Газпроме» ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить «Фортуна», принадлежащая компании МРТС, и «Академик Черский».

При этом в конце июля сенат одобрил оборонный бюджет на следующий год. Документ предполагает новые ограничительные меры против «Северного потока — 2». Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.