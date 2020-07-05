Намерение американского певца Канье Уэста участвовать в гонке за президентское кресло на выборах в США может свидетельствовать о планах по созданию движения, альтернативного Black Lives Matter, что сыграет на руку действующему американскому лидеру Дональду Трампу, заявила Mpravda.com член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом «Видение2020». По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск немедленно выразил свою поддержку Уэсту.

По словам Паниной, сроки регистрации кандидатов в президентов США уже вышли, и в этом году Уэст не сможет выдвинуться в качестве третьего кандидата, как это сделал миллиардер Перо.

«Однако не исключено, что речь может пойти о попытке создания движения чернокожих американцев, альтернативного протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры. Подобную идею, в частности, недавно высказывал первый чернокожий миллиардер Роберт Джонсон, прославившийся требованием выплаты компенсации чернокожим как жертвам работорговли в размере в 14 триллионов долларов», — заявила депутат.

При этом, отметила Панина, Джонсон критически высказывается о Байдене, обвиняя его в политической эксплуатации афроамериканцев, а Уэст никогда не был замечен в симпатиях к демократам и в 2016 году.

По мнению политика, скорее всего, речь может пойти о том, чтобы направить протесты афроамериканского населения в конструктивное русло с конкретными социально-экономическими требованиями вместо нынешних призывов к роспуску полиции и всеобщему покаянию белого населения.

«В этом смысле демарш Уэста на руку Трампу, и поддержка Уэста со стороны последовательного трамписта Илона Маска выглядит логичной. Мы видим, как ориентирующаяся на Трампа часть американского истеблишмента пытается остановить «цветную революцию в США», предлагая сознательной части протестующих, выражаясь языком Трампа, «хорошую сделку». Получится ли это — покажет время», — заключила Панина.