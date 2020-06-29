Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер на полгода.

Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против России, принятые в связи с событиями 2014 года на Украине.

По словам политика, в Москве привыкли, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.

«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — цитирует парламентария RT.

ЕС ввел ограничительные меры против российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года. Позднее санкционный список был расширен. В него входят 175 физических лиц и 44 организации.