Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы усилить давление на Россию из-за Крыма, сказал, что не видит смысла отвечать на подобные заявления.

«Я не вижу смысла ни отвечать на подобные заявления, ни отговаривать украинских политиков от того бреда, который они выдают за умные мысли — в мире уже все уравновесилось: Крым наш – и точка», — сказал Бальбек Mpravda.com.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не предают огласке.