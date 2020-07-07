Введение миротворцев ОБСЕ в Донбасс не согласуется с минскими соглашениями и может быть использовано в качестве силового варианта решения конфликта на юго-востоке Украины, заявил Mpravda.com член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Россия, как член ОБСЕ, не допустит манипуляций Киева, который может под видом введения миротворческой миссии попробовать в очередной раз силовым путем решить конфликт на Донбассе», — сказал Железняк.

Он добавил, что РФ выступает против любых провокаций Киева, идущих вразрез с минскими соглашениями, закрепленными резолюцией Совбеза ООН.

«Конфликт Киева с Донбассом сохраняется на линии соприкосновения с украинскими войсками, а не на границе с нашей страной. Россия не позволит использовать миротворческие полномочия ОБСЕ для захвата украинским властями Донбасса», — сказал депутат.

По словам Железняка, нынешнее руководство Украины продолжает линию предыдущего и с согласия Вашингтона и Брюсселя искусственно сохраняет напряженность в отношениях с Россией, создавая противоречия вокруг миротворческой миссии на Донбассе, призванной обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ.

«Для нас остается очевидным, что переход к мирному и цивилизованному процессу урегулирования взаимоотношений между Украиной и Донбассом возможен только на основе минских соглашений», — подчеркнул парламентарий.

В декабре 2019 года новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.