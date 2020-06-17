Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала в среду, 17 июня, инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку.

«Инициатива НРК предусматривает ежемесячные компенсации матерям-одиночкам и отцам-одиночкам, которые будут выплачиваться только до конца текущего года… Уверена, что родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года», — сказала она в беседе с RT.

Также парламентарий напомнила, что ранее представители фракции ЛДПР в нижней палате парламента уже поднимали подобный вопрос, когда вносили проект федерального закона, направленного на установление государственной социальной помощи гражданам, воспитывающих детей в неполной семье.

По ее словам, принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции России, которое обязывает государство защищать семью, материнство и детство.

Ранее в среду председатель НРК Ирина Волынец выступила с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Предположительно, дополнительное пособие может стать ежемесячным до конца текущего года, передает НСН. Его размер предлагается рассчитывать исходя из прожиточного минимума — не ниже двух на члена семьи. При этом Волынец настаивает, что все действующие льготы и пособия для данной группы родителей должны сохраниться в полном объеме.

12 июня правительство России одобрило рост объемов субсидий российским регионам для обеспечения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

В начале июня сообщалось, что в России в этом году на пособие на детей до трех лет выделят около 151 млрд рублей. Тогда же Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет, предложенном ранее президентом страны Владимиром Путиным.

1 июня Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. Общая сумма перевода составила 146 млрд рублей. Речь идет о единовременном пособии в 10 тыс. рублей на каждого ребенка указанного возраста.