Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет считает, что США своими планами по созданию коалиции против строительства «Северного потока — 2» политизируют данный проект, открывая дорогу к скатыванию во времена холодной войны.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2», и надеется, что газопровод не будет достроен.

«США своей политикой подрывает систему современных международных экономических отношений, тем самым открывая прямую дорогу к скатыванию во времена холодной войны, подвергая угрозе мирное существование человечества», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, строительство газопровода «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом. «США намеренно политизируют данный проект. Цель предельно ясна — заработать для себя дивиденды и поправить свою неудачную экономическую политику за счет европейских государств, продавая им свой сжиженный газ», — подчеркнул депутат.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект «Северный поток — 2» реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.