Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым является гордостью для России в отличие от Украины, власти которой всегда относились к полуострову как к проблеме и чужой земле, которую «рано или поздно придется вернуть».

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что «надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

«Подобное заявление Климкина – плод ущербной психологии предателей. Крым – это гордость России. Крым — это та пята, на которую Россия всегда может опереться и пойти дальше к новым высотам. Крым – это часть общей и единой российской семьи, в которой заведено делить пополам все трудности и достижения. Чего не скажешь о временах нахождения Крыма в составе Украины, когда к полуострову относились как к проблеме, чувствуя, что рано или поздно придется возвращать чужую, украденное в свое время втихую, землю», — сказал Mpravda.com Шеремет.

По его словам, Украина сегодня для себя является самой страшной угрозой и проблемой, учитывая что государственный курс в стране определяют националисты.

«Крым никогда не был и не будет проблемой для России, потому что мы вернулись к себе домой, а дома и стены помогают. Какие бы трудности и пакости в отношении крымчанам не предпринимали киевские власти, мы их все преодолеем и будем только сильнее. Мы желаем процветания и благополучия соседнему государству и просим не вмешиваться во внутренние дела России», — сказал Шеремет.