Пандемия COVID-19 может способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом в среду, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что летом прошлого года введение четырехдневной рабочей недели активно обсуждалось как властями, так и обществом.

«Я считаю, что вот эта история с пандемией и удаленный доступ работы — это уже небольшой шаг в этом направлении», — заявил депутат.

По словам Нилова, те кто сегодня работает на удаленке, понимают, что могут сэкономить время и при этом выполнить поставленную задачу быстрее и возможно со временем Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе. «Но опять же говорю – эволюционно, то есть жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату», — сказал он.

В начале декабря прошлого года обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России было отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались еще в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня 2019 года заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.