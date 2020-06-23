Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал абсурдом и тягой к наживе выставленный киевским властями долг за базирование Черноморского флота в Крыму.

Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью «Укринформ» заявил, что Россия задолжала Киеву около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было. Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом киевские власти считают, что соглашения должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены и Россия нарушила международное право.

«Очередное заявление, пронизанное тягой украинской власти к наживе. Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо уже заканчиваются, вот они и изощряются», — сказал Mpravda.com Шеремет.

По его словам, Крым, будучи в составе Украины, систематически уничтожался, что привело к упадку инфраструктуры полуострова.

«Все было разрушено, как после нашествия. Поэтому сегодня именно российская сторона вправе предъявить Украине иск за сознательное уничтожение ее исторической территории», — подчеркнул депутат.

Шеремет подчеркнул, что Украине пора уже принять, что Крым – это территория России и перестать претендовать на земли, которые исторически и фактически никогда ей не принадлежали.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».