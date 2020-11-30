Госдума «не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт», это «вынужденная временная мера», сообщил в понедельник глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ранее в аппарате комитета ГД по образованию и науке РИА Новости сообщили, что законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, будет рассмотрен Госдумой в I чтении до Нового года. Документ, которым вносятся изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», был внесен в ГД весной, его авторами выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.

«Полноценную школьную и студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами. И, конечно, никто не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт, об этом и речи не идет», — отметил Никонов в своем Telegram-канале.

Дистанционное обучение — это «вынужденная временная мера».

Глава комитета рассказал, что получает много писем и запросов по дистанционному образованию.

«Много опасений и даже конспирологических версий о том, что дистант теперь навсегда и он станет основной формой обучения», — заметил он.

Педагог со стажем, который преподает в МГУ с 1978 года, также заметил, что преподавать дистанционно гораздо сложнее.

«Живое общение, когда ты видишь глаза студентов и ощущаешь энергетику зала, оно и более личностное, и более качественное. Поэтому я, как и подавляющее большинство педагогов, учащихся, родителей, сторонник живого вузовского и школьного обучения. Помимо прочего, оно решает вопросы социализации, воспитания, становления личности в коллективе», — пояснил Никонов.

Также он сообщил, что в начале учебного года на факультете госуправления МГУ пробовали, соблюдая осторожность, вести традиционное обучение.

«Что получилось? Преподаватели старше 65 лет — на самоизоляции. Если заболевает студент — вся группа отправляется на карантин. Аудитория, в которой был этот студент, — дезинфекция, карантин. Заболевает преподаватель — все группы, в которых он работал, — на карантин. В какой-то момент у нас не осталось другого выхода, кроме перехода на дистанционное обучение», — пояснил Никонов.

Он напомнил, что коронавирус очень опасен, и, когда он будет побежден, преподаватели «с удовольствием вернутся в свои классы и аудитории».