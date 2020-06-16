Депутаты Госдумы и члены Совфеда, среди которых спикеры палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, предложили внести понятие дистанционной работы в Трудовой кодекс. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков предложил президенту России Владимиру Путину внести такие поправки в трудовое законодательство.

«Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя… при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет», — говорится в законопроекте.

Также в документе предлагается закрепить в законодательстве понятия временной дистанционной работы и комбинированной работы — работа частично в офисе, частично дома. Авторы законопроекта предложили также перевести весь документооборот между работодателем и дистанционным работником в электронный вид, в том числе разрешить заключать трудовой договор через интернет без квалифицированной электронной подписи.

Согласно законопроекту, работодатель и работник должны определить порядок взаимодействия друг с другом, время, когда сотрудник обязан отвечать на звонки, электронный письма от работодателя и запросы в другой форме. В документе отмечается, что работник не обязан отвечать на запросы вне установленного времени. Если же такой порядок не был установлен или работника с ним не ознакомили, его нельзя наказывать за несвоевременный ответ работодателю или за отсутствие ответа.