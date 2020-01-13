В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект, по которому будет запрещено изымать у физических лиц домашних животных в счет уплаты долгов. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Исключение составляют лишь случаи, когда такие животные находятся на огороженной территории, которая принадлежит их хозяину. При этом на входе на территорию должна быть предупреждающая надпись.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в июле 2019 года. В список вошли 12 пород.