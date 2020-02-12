Депутат от КПРФ Николай Коломейцев внес в Госдуму законопроект о праве на досрочную пенсию для трудоспособных граждан, которые постоянно ухаживали за родителями-инвалидами первой группы более восьми лет. Документ опубликован 12 февраля в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что граждане, постоянно ухаживавшие за родителями-инвалидами более восьми лет, не имели возможности работать, зарабатывать средства на жизнь и накапливать необходимы трудовой стаж для назначения пенсии по старости.

«Предлагается дополнить часть первую статьи 32 федерального закона «О страховых пенсиях» новым пунктом 7 следующего содержания <…> «одному из трудоспособных детей, в том числе пасынкам, падчерицам, осуществлявшим постоянный уход за своими родителями — лежачими больными, признанными инвалидами I группы, на протяжении более 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта позволит государству материально и морально поддержать малообеспеченные семьи, в которых трудоспособные дети ухаживают за своими родителями — лежачими инвалидами первой группы, сократить число безработных граждан, улучшить качество жизни инвалидов и снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых.

Правительство России инициативу не поддержало. В кабмине указали, что принятие этого законопроекта приведет к расширению круга лиц, которые имеют право на досрочное установление страховой пенсии по старости, что не соответствует концепции федерального закона «О страховых пенсиях». Кроме того, реализация данной меры потребует дополнительных не предусмотренных бюджетных ассигнований.

Ранее, 22 января Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно.