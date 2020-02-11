В Госдуму 11 февраля поступил законопроект, который повышает предельный возраст для работы ректором вуза до 70 лет. Инициативу внесло правительство России.

В настоящее время законом установлен предельный возраст для занятия должности ректора — 65 лет. До достижения возраста 70 лет срок пребывания в должности ректора вуза может быть продлен по представлению ученого совета.

Законопроектом предлагается повысить предельный возраст до 70 лет без права продления. Исключения могут быть сделаны, например, для ректоров МГУ и СПбГУ.

«Практика показывает, что сам по себе возраст, превышающий 65 лет, не препятствует успешному осуществлению управленческой деятельности в сфере образования и науки. Например, ректоры МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО», — говорится в пояснительной записке.

По статистике, которую приводят авторы законопроекта, в мае 2019 года, средний возраст ректоров и исполняющих обязанности ректора 50 ведущих российских университетов составлял 58 лет.

При этом 12 ректоров ведущих российских университетов уже достигли предельного возраста в 65 лет. Полномочия девяти из них не могут быть продлены ввиду того, что они либо уже достигли 70 лет, либо приближаются к этому возрасту. Возраст еще девяти ректоров близок к предельному.

В правительстве напомнили, что в США, Великобритании и Франции предельный возраст для замещения руководящих должностей в вузах не установлен на законодательном уровне.

Законопроект в случае принятия должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее, 10 февраля, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не собирается объявлять «крестовый поход» на вузы и плана по их закрытию нет. По его словам, процесс оптимизации высших учебных заведений должен быть завершен. Никаких рисков для успешно развивающихся вузов, укомплектованных материально-технической базой и кадрами, нет.