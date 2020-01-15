Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что многие профессии в России станут невостребованными в будущем.

По его словам, из-за роботизации труда не появится миллиона безработных, однако «многие профессии будут невостребованы».

«Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — цитирует парламентария RT.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.

В начале января специалисты ВНИИ труда рассказали о том, представителей каких профессий на рабочем месте в скором будущем могут заменить роботы.