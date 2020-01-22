Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против предложения привлечь коллекторов для взыскания долгов россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он назвал подобные агентства полукриминальными элементами, которые нарушают законы.

По мнению депутата, все коллекторские службы нужно запретить. «У нас есть служба судебных приставов, есть Гражданский кодекс, есть судебные процедуры. Сегодня достаточно мер воздействия на должника со стороны судебных приставов, поэтому никакие коллекторы в этот процесс не должны быть втянуты», — заявил он в среду, 22 января, телеканалу «360».

Нилов считает, что коллекторы — «это полубандиты и полукриминальные элементы», и такие агентства постоянно нарушают закон и ставят перед собой цель выбивать долги.

«Они не имеют никаких морально-нравственных принципов. У них перед глазами только одно — выбить последнее из жертвы, чтобы долг был погашен любыми способами. Категорически против. Допускать их до долгов по услугам ЖКХ нельзя», — заключил он.

В 2019 году долги россиян к середине лета превысили 560 млрд рублей, сообщает НСН.

Ранее в этот же день СМИ сообщили со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности, что коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ. Проект обсуждала рабочая группа по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

21 января сообщалось, что в Госдуме предложили запретить деятельность коллекторских агентств, так как граждане стали больше жаловаться на угрозы и шантаж со стороны таких организаций.