Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике в связи с переносом 1-5 мая было бы неправильно. Он отметил, что понимает, что гражданам придется ограничивать себя в праздники в связи с режимом повышенной готовности, но дополнительный перенос станет дополнительной нагрузкой на бизнес, экономику и может породить новый рост безработицы и снижение покупательной способности.

«Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», — заявил Нилов.

Кроме того, глава комитета добавил, что российской экономике на сегодняшний день и так нанесен значительный ущерб в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, а также продолжительной самоизоляцией граждан.

Мнение Нилова поддержала также член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что майские праздники не нужно переносить еще и по причине того, что они приурочены к памятным датам и являются государственными праздниками. Павлова напомнила, что за каждым из этих дней стоит история. Кроме того, она тоже отметила негативную сторону переноса выходных для экономики страны.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попов заявила, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции.

24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

В этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков указал на отсутствие оснований для отмены ограничений в Москве на майские праздники.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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