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Россияне смогут укрыться в своих дачах в случае распространения коронавируса, а огороды при участках обеспечат их едой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по образованию и науке, политика, историка и политолога Вячеслава Никонова.

Он отметил, что россияне обладают огромными конкурентными преимуществами, так как благодаря наличию дач они менее уязвимы перед новой инфекцией.

По словам парламентария, в настоящее время Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов.

«Я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности», — сказал Никонов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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