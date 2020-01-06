Идея поставить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп — провокация, которая направлена против попыток нормализовать отношения России и Украины. Об этом в понедельник, 6 января, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Очевидно, что это провокация, направленная против попыток нормализации отношений между РФ и Украиной. Однако идеи конфронтации с Россией не пользуются поддержкой населения приграничных украинских регионов, и потому памятник главарю ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в РФ. — Ред.) едва ли будет пользоваться популярностью среди местных жителей. Скорее всего, его судьба будет незавидной», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник Бандере близ границы с Россией. Он отметил, что для украинцев Бандера — «символ несокрушимой борьбы», но в то же время его «боятся» в Москве.

УПА была сформирована в 1942 году как боевое крыло ОУН. Группировка действовала в годы Второй мировой войны преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. В частности, члены УПА повинны в Волынской резне, во время которой были убиты до 100 тыс. поляков. В последние годы на Украине проводится политика героизации членов ОУН и УПА.